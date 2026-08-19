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Opération de sécurisation à la Médina : plusieurs personnes interpellées

19 août 2026 Actualité

La police mène actuellement une vaste opération de sécurisation visant à libérer les rues et ruelles de la Médina, à Dakar. Plusieurs personnes, dont des ressortissants étrangers, ont été interpellées au cours de cette opération menée dans la soirée de ce mardi 18 août 2026.

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Selon des sources, certaines personnes auraient tenté de résister ou de prendre la fuite avant d’être maîtrisées par les forces de l’ordre. Plusieurs individus sont actuellement entre les mains de la police.
L’opération se poursuit dans plusieurs secteurs de la Médina. Elle intervient dans un contexte de renforcement des contrôles liés au séjour des ressortissants étrangers.
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Pour rappel, une précédente opération de sécurisation avait été menée le mardi 4 août 2026 à la Rue 25 angle 18, dans le quartier de la Médina. Elle avait également conduit à l’interpellation de plusieurs ressortissants étrangers par les éléments de la Police nationale.

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