Sambou Biagui, Ngouda Mboup et Elimane Pouye remplacés

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Le Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026 a été marqué par plusieurs changements à la tête de structures publiques. Plusieurs responsables ont été remplacés dans leurs fonctions, à travers une série de nominations décidées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Parmi les départs annoncés, figure Sambou Biagui, qui quitte la Direction générale de la Maison de la Presse Babacar Touré. Il est remplacé par Badara Pouye.

À la tête du Bureau d’Information Gouvernementale (BIC-GOUV), Mame Gor Ngom cède également son poste à Souleymane Amadou Ly.

Du côté de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les zones urbaines (SOGEPA SN), Elimane Pouye est remplacé par Assane Kasse, nommé Directeur général.

Au Port autonome de Dakar, Mouhamadou Ngouda Mboup quitte la présidence du Conseil d’administration. Il est remplacé par Abdoul Hamid Sy.

Le Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience connaît également un changement à sa direction. Marième Soda Ndiaye est remplacée au poste de Directrice générale par Mame Ndèye Sene.

Autre changement, cette fois au Fonds d’entretien routier autonome (FERA) : Outhmane Diagne quitte la présidence du Conseil d’administration. Baye Niass Cissé lui succède.