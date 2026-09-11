ACBEP : « Un honneur et une responsabilité », la réaction de Cheikh Issa Sall après sa nomination

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Le maire de Mbour, ancien directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Cheikh Issa Sall, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance renouvelée en sa personne.

​Ses remerciements font suite à sa nomination au poste de directeur général de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP). Un nouveau défi que le premier édile de la commune de Mbour entend placer sous le signe de l’engagement, de la rigueur et du service public.

​Dans un message empreint de reconnaissance, le nouveau patron de l’ACBEP a indiqué que cette nomination constitue à la fois un honneur et une responsabilité. Il s’est ainsi engagé à exercer ses nouvelles fonctions avec « humilité, loyauté, responsabilité et détermination ».

​« Cette marque de confiance m’honore profondément et m’engage davantage à servir notre pays avec humilité, loyauté, responsabilité et détermination. J’adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, Premier ministre du Sénégal », a déclaré M. Sall.

​À la tête de l’ACBEP, Cheikh Issa Sall aura notamment la charge de contribuer à la réalisation d’infrastructures publiques répondant aux besoins des populations et aux priorités de transformation du pays. Conscient des enjeux stratégiques liés à cette mission, il entend mobiliser les équipes de l’agence autour d’exigences d’efficacité et de qualité.

​« Je mesure pleinement l’importance de la mission qui m’est confiée. Avec l’ensemble des équipes de l’ACBEP, je m’engage à œuvrer avec rigueur et efficacité à la réalisation d’infrastructures publiques répondant aux besoins des populations et aux ambitions de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a-t-il assuré.