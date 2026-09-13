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Abdoulaye Seydou Sow solde ses comptes avec l’APR et crée son mouvement: « On ne m’écoute plus, on ne m’associe plus… »

13 septembre 2026 Actualité

 

Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, a annoncé ce samedi la création de son propre mouvement politique. Une sortie au cours de laquelle l’ancien ministre de l’Urbanisme sous le régime de Macky Sall n’a pas manqué de rendre hommage à ceux avec qui il a cheminé en politique, à commencer par l’ancien président Abdoulaye Wade. Il a également tenu à remercier chaleureusement Macky Sall, affirmant n’avoir jamais regretté d’avoir été à ses côtés pendant de nombreuses années.

 

Mais c’est surtout sur sa situation actuelle au sein de l’Alliance Pour la République (APR) que le maire de Kaffrine s’est longuement exprimé, ne cachant pas son amertume face à ce qu’il perçoit comme une mise à l’écart progressive. « On ne m’écoute plus, on ne m’associe plus dans les grandes décisions qui sont prises », a-t-il déploré.

 

Abdoulaye Seydou Sow affirme avoir fait part de cette préoccupation à ses camarades du parti, qui lui auraient rétorqué qu’il était trop accaparé par ses fonctions au sein de la Fédération sénégalaise de football. Une explication qu’il rejette fermement : « C’est vrai que je suis dans la fédération, mais cela n’empêche pas que je sois informé de ce qui se passe dans le parti », a-t-il tenu à préciser.

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