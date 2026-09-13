‎Autonomie financière à Linguère: 85  femmes reçoivent leur parchemin,  Mansour Fall entend les accompagner

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Elles sont au total 85 femmes des 19 communes du département de Linguère à bénéficier d’une formation en patisserie. Selon l’initiateur de cet atelier Mansour Fall le chargé de massification du parti Pastef dans le département de Linguère par ailleurs directeur de l’equipement scolaire au niveau du ministère de l’éducation nationale, cette session de formation aura comme impact l’autonomie finançière des femmes dans la localité .

‎Ainsi ,pendant deux jours à l’école 4 (Dahra Djoloff) , sous la supervision et la coordonnation de Linguère Wouly Ndiaye coordonnatrice communale pastef de Mboula assistée de sa camarade de parti la chargée de mission Ndèye Djodjo Ndiaye, les participants, ont profité de cette opportunité de se familiariser avec la préparation de plusieurs variétés de produits, notamment les gâteaux d’anniversaire, le cake marbré, les tacos panés ainsi que les beignets au poulet.

À l’issue de la formation, 85 attestations ont été remises hier aux bénéficiaires.

‎A en croire Mansour Fall, à travers cette initiative, il entend poursuivre son accompagnement en faveur des femmes et des jeunes du Djoloff par l’entremise des actions de formation et de renforcement des capacités pour booster l’économie dans le milieu.

‎A signaler que les bénéficiaires ( 85 femmes) ont salué l’initiative et remercié le directeur de l’Équipement scolaire, Mansour Fall, qui, selon eux, « n’a pas lésiné sur les moyens » pour la réussite de l’ atelier jugé de geste hautement social.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère