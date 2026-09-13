Gestion publique : Le BOM fait le point sur la généralisation des appels à candidatures

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Le Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), Amadou Lamine Sy, a apporté, ce samedi 12 septembre, des précisions sur les appels à candidatures lancés ou annoncés pour plusieurs postes dans l’administration publique sénégalaise.

Dans une note d’information, il rappelle que la transparence dans la gestion publique constitue une préoccupation constante de l’État du Sénégal. Celle-ci est consacrée par la Constitution, qui affirme dans son Préambule « son attachement à la transparence dans la conduite des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance » et proclame « l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ».

Cette exigence est également consacrée par la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques.

Des postes déjà encadrés par des textes

Sur la question de l’emploi dans la Fonction publique, le Code de transparence prévoit, en son point 7.4, des conditions et procédures légales d’affectation ou de nomination à certains emplois. Ces dispositions visent notamment à garantir les compétences techniques, les aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques des candidats.

Selon le BOM, ces dispositions juridiques, « jadis bien respectées », ont toutefois connu une mise en œuvre peu effective par les pouvoirs publics qui se sont succédé.

Le Bureau Organisation et Méthodes estime que la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère, portée par l’« Agenda national de Transformation 2050 », notamment à travers ses axes 2 et 4, doit désormais se traduire par une démarche davantage fondée sur la transparence et la participation des citoyens à la gestion publique.

Une extension progressive des appels à candidatures

Dans le cadre de cette politique, plusieurs appels à candidatures ont déjà abouti.

Au niveau des organes délibérants, le BOM cite notamment les 12 membres du Collège de l’OFNAC et les sept membres du Collège de l’ARTP.

Concernant les organes exécutifs, plusieurs postes ont également été pourvus, dont celui de Président de la Commission du Conseil sénégalais des droits de l’homme (CSDH), de Directeur général de l’ARCOP et de Directeur général de l’ARTP.

Le processus a également concerné plusieurs universités publiques, avec notamment la nomination de recteurs à l’UCAD, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, à l’Université numérique Cheikh Ahmadou KANE (ex-UVS), à l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS, à l’Université Iba Der Thiam de Thiès et à l’Université Amadou Mahtar MBOW.

La CDC et le CNRM dans les prochaines étapes

Le BOM annonce par ailleurs l’élargissement progressif de cette procédure à d’autres postes.

Après l’appel à candidatures lancé pour le recrutement du Directeur général de l’ARTP, une procédure similaire est désormais engagée pour la Direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Le processus a été entamé ce samedi 12 septembre 2026.

Le recrutement des douze membres du Collège du Conseil national de régulation des médias (CNRM) devrait également faire l’objet d’un appel à candidatures prochainement.

À plus long terme, le Président de la République entend généraliser progressivement cette procédure aux organes de gouvernance des Autorités administratives indépendantes, ainsi qu’à d’autres emplois importants des secteurs public et parapublic.

Le BOM présente cette démarche comme une évolution progressive du mode de sélection aux fonctions publiques importantes, avec pour objectif affiché de renforcer la transparence, l’inclusion et la prise en compte des compétences dans la gestion publique.