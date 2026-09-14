Éva Tra de la TFM dépouillée de 12 millions F CFA en bijoux : Son présumé voleur arrêté par la BR de Faidherbe à Taïba Niassène

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À la suite d’une plainte déposée par l’animatrice à la TFM, Awa Traoré dite « Éva Tra », pour vol de bijoux, la brigade de recherches de Dakar/Faidherbe a ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation, le 9 septembre 2026, d’un commerçant établi à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack.

Une escroquerie savamment orchestrée

Tout commence le vendredi 24 juillet 2026. Un individu se faisant passer pour un agent de la Sonatel contacte le domicile d’Éva Tra, alors absente. Prétextant une facture urgente à régler pour éviter une suspension de la ligne téléphonique, l’homme parvient à instaurer un climat de confiance et d’urgence. Il réussit ainsi à manipuler le fils de l’animatrice présent sur les lieux. Ce dernier finit par lui remettre les bijoux en or de sa mère, d’une valeur estimée à 12 millions F CFA, selon des sources de Seneweb.

Le mode opératoire du suspect repose sur l’usurpation de fonction et l’ingénierie sociale. En se présentant comme un employé de la Sonatel, il exploite la crainte d’une coupure de service pour créer un sentiment d’urgence chez son interlocuteur. Cette mise en scène téléphonique, dépourvue de tout contact physique préalable avec la victime elle-même, lui permet de contourner la méfiance habituelle et d’obtenir, par la seule voie de la persuasion, la remise volontaire d’un bien de grande valeur par un tiers de la famille.

Le travail de traque de la BR de Faidherbe

Après dépôt de plainte, la BR de Faidherbe procède à des recoupements successifs d’informations qui permettent de remonter la piste du suspect. Ce qui a conduit les limiers jusqu’à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack, où le commerçant soupçonné exerçait.

Ce dernier est poursuivi pour escroquerie, usurpation de fonction et vol de bijoux d’une valeur de 10 millions F CFA. L’enquête se poursuit, notamment pour déterminer s’il a agi seul ou avec la complicité d’autres personnes.