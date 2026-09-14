UEMOA : La Commission réaffirme le rôle central de la presse pour porter les chantiers de l’intégration

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».Ouagadougou accueille, du 14 au 18 septembre 2026, les professionnels des médias issus des huit États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cette rencontre annuelle constitue la sixième édition d’un cadre d’échanges régulier entre l’organe exécutif sous-régional et la presse de l’espace communautaire.

Présidant la cérémonie d’ouverture au nom du Président de la Commission de l’UEMOA, M. Abdoulaye Diop, la Conseillère technique chargée de la Communication, Mme Aminata Mbodj, a souligné la dimension stratégique de ce partenariat.

L’information, condition d’adhésion des populations

Dans son allocution, la représentante de l’institution a rappelé que la dynamique d’intégration ne saurait progresser sans l’implication directe des citoyens.

Elle a rappelé le soutien de la Commission aux initiatives de la Plateforme des Médias de l’UEMOA, citant le colloque sous-régional tenu à Abidjan en 2025 ainsi que le Forum International de la Presse économique d’Afrique de l’Ouest (FIPE-UEMOA) réuni en juin 2026 à Dakar, événement au cours duquel ont été décernés les Prix d’Excellence du Journalisme Économique.