Staff de Patrick Vieira : Un ancien Lion choisi comme Team Manager

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Les contours du staff technique du nouveau sélectionneur sénégalais se dessinent peu à peu. Si Malick Daff est annoncé comme en pole position pour devenir l’adjoint de l’ancien entraîneur de Crystal Palace et de l’OGC Nice, une piste s’est également démarquée pour le poste de Team Manager.

Selon Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa et consultant sur Canal Plus, l’heureux élu serait Kader Mangane. Selon le journaliste, l’ancien défenseur de Rennes et des Lions va intégrer le staff de Patrick Vieira, « sauf retournement de situation ».

Formé à l’US Rail avant de connaître des clubs européens comme le RC Lens, Sunderland ou encore le Stade Rennais, Kader Mangane a représenté le Sénégal à 43 reprises.