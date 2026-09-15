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Épidémie de diphtérie : 76 cas enregistrés au Sénégal, Kédougou et Dakar principalement touchées

15 septembre 2026 Actualité

 

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait état de 76 cas de diphtérie et de neuf décès recensés au Sénégal à la date du 13 septembre 2026. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi, l’autorité sanitaire précise que ces contages sont répartis dans 24 districts sanitaires à travers 11 régions du pays, la région de Kédougou demeurant la plus touchée avec 28 cas enregistrés, suivie de Dakar avec 12 cas et de Thiès avec 10 cas.

 

Face à la progression de cette épidémie, le ministère a rappelé que la diphtérie est une maladie infectieuse évitable grâce à la vaccination. Les autorités sanitaires ont ainsi invité les parents à « respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination » et à compléter les doses manquantes de leurs enfants. Le ministère a également recommandé de « consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l’apparition des premiers signes » tout en évitant l’automédication.

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