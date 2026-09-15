Mission à Washington : le président Bassirou Diomaye Faye décroche un investissement de 300 millions de dollars dans la cybersécurité

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 14 septembre 2026 à Washington une délégation du groupe américain Cybastion, conduite par son président-directeur général, Dr Thierry Wandji, a appris la presse auprès des services de la Présidence de la République du Sénégal. À l’issue de cette audience organisée dans le cadre d’une mission de travail aux États-Unis, la société spécialisée dans la cybersécurité a annoncé la mobilisation d’un financement d’environ 300 millions de dollars américains pour soutenir des projets de digitalisation au Sénégal.

L’enveloppe financière sera destinée au renforcement de la cybersécurité, à la lutte contre la cybercriminalité, au développement de data centers ainsi qu’au transfert de technologies. Le chef de l’État a souligné que l’écosystème numérique local sera associé à la mise en œuvre du programme, précisant que « plusieurs start-ups locales seront sélectionnées pour participer au développement de ces initiatives ». Rappelant l’orientation stratégique du gouvernement en matière de souveraineté technologique, Bassirou Diomaye Faye a déclaré devant la délégation : « On ne peut pas être assis sur une mine d’or et tendre la main »