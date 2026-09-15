Vélingara Ferlo : Le Dr Ibrahima Ka réactive la force de Kiiray dans la localité et renouvelle son implication

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Membre fondateur du parti présidentiel et coordonnateur départemental du dit parti à Ranérou, le maire de la commune de Velingara Ferlo Docteur Ibrahima Ka réactive la force de Kiiray dans sa localité( commune de Vélingara) non sans renouveler son implication aux côté de sa pipulation. La déclaration du Dr Ka a été faite samedi dernier 12 septembre 2026, lors de sa grande finale dont ce dernier( l’édile Dr Ibrahima Ka) a été le parrain. A l’occasion ,jeunes, femmes ,.personnes du troisième âge, les responsables politiques, les conseillers municipaux bref les militants.et sympathisans du maire Ibrahima Ka se sont massivement dépkacés réhausser de leur présence. Une telle manifestation qui a servi de tribune pour mettre en avant l’ancrage local des militants et sympathisans du premier magistrat de Vélingara Ferlo dans Kiiray Les Patriotes Républicains.

Pour rappel, à l’issue de la finale, l’édile de Vélingara Ferlo Dr Ibrahima Ka n’a pas lésiné sur les moyens pour gâter sa jeunesse . En effet, le parrain Dr Ibrahima Ka , a offert 42 jeux de maillots, 42 ballons ainsi que plusieurs autres équipements sportifs destinés aux associations sportives et culturelles (ASC) de la localité.

On ne le dira jamaiq assez, la forte affluence enregistrée lors de la manifestation sportive a été marquée par la présence des responsables politiques locaux comme un signal fort indiquant la dynamique du maire Dr Ibrahima Ka qui est toujours à l’assaut pour la massification de Kiiray dans le Ferlo. Cette mobilisation intervient dans le sillage de la volonté affichée par le maire Ibrahima Ka en collaboration avec ses militants et sympathisans de renforcer leur présence dans les localités.

A signaler qie la finale sportive aura également enregistré la présence d’Aliou Diallo, responsable de la Cellule communication de Kiiray et émissaire d’ Aminata Touré. Selon l’ édile. Dr Ibrahima Ka la présence d’Aliou Diallo a été présentée comme un témoignage de l’intérêt accordé aux responsables locaux et aux acteurs engagés dans l’implantation de la formation politique ( Kiiray) sur le terrain.

A en croire Malaw Sow, un proche du maire de Vélingara Ferlo, cette rencontre a ainsi<< mêlé sport, mobilisation communautaire et engagement politique, avec en toile de fond la volonté de KIIRAAY de consolider ses structures locales et de renforcer sa proximité avec les populations.>> renchérit -il.

Quant au maire Ibrahima Ka, cette mobilisation constitue << un nouveau marqueur de son engagement dans la dynamique de Kiiray et de son implication aux côtés de la jeunesse de Vélingara Ferlo.>>

D’après des témoignages recueillis dans la collectivité territoriale de Vélingara Ferlo, le maire Ibrahima Ka a beaucoup fait dans les différents secteurs notamment l’education, la santé, l’environnement, l’hydraulique, l’electricité entre autres.

Le patron de la municipalité de Velingara Ferlo Ibrahima Ka a toujours accompagné les jeunes et les femmes pour le rayonnement de sa commune.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)