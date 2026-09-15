Abdoulaye Gallo Diao met à nu l’incompétence de Fadilou Keita

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Limogé par le chef de l’Etat, Fadilou Keita a qualifié de décret antidaté l’acte mettant fin à ses fonctions de directeur général de la CDC. Abdoulaye Gallo Diao, membre du Bureau politique du PS, Secrétaire national adjoint chargé des TIC, révèle la « nullité et la médiocrité » du désormais ex-DG. In extenso sa déclaration.

À la suite de la déclaration publique de Monsieur Fadilou KEITA, ancien Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qualifiant de décret antidaté l’acte mettant fin à ses fonctions, il est nécessaire de rétablir les faits et de rappeler les règles qui gouvernent la régularité, l’entrée en vigueur et l’exécution des actes administratifs.

En effet, la régularité d’un acte administratif s’apprécie notamment au regard de sa date d’édiction et, s’agissant d’un décret, de sa signature par l’autorité compétente. En l’espèce, le décret portant fin de fonctions a été régulièrement signé par le Président de la République le 10 septembre 2026.

Le fait que sa notification physique ou sa réception soit intervenue le 15 septembre 2026 ne saurait, en aucune manière, transformer cet acte en un décret antidaté . Une telle affirmation procède d’une confusion manifeste entre deux opérations administratives juridiquement distinctes, la signature de l’acte et sa notification à son destinataire.

Le délai de cinq jours correspond exclusivement aux délais d’acheminement administratifs et aux formalités de transmission, notamment l’enregistrement au Secrétariat général du Gouvernement, la transmission au ministère de tutelle, puis la notification à l’intéressé.

Présenter ce délai administratif comme la preuve d’une quelconque antidatation revient donc à travestir le fonctionnement normal de l’administration en irrégularité juridique. Une accusation aussi grave ne peut reposer sur une simple confusion entre la date de signature d’un acte et celle de sa notification.

Il ne saurait donc être juridiquement soutenu qu’un acte régulièrement signé le 10 septembre 2026, puis notifié le 15 septembre 2026, aurait rétroactivement produit des effets avant sa notification. La chronologie des faits suffit, à elle seule, à écarter l’accusation d’une prétendue antidatation.

La désignation du Secrétaire général de la CDC pour assurer la direction par intérim constitue une mesure conservatoire légitime, conforme aux règles de gouvernance des établissements publics. Elle garantit la continuité du service public et le fonctionnement ininterrompu de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de la nomination d’un nouveau Directeur général titulaire.

Au regard de ces éléments, l’administration s’est déployée dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. L’allégation relative à un prétendu décret antidaté apparaît dès lors juridiquement infondée et ne résiste pas à l’examen objectif de la chronologie administrative.

L’étape suivante reste, comme l’a d’ailleurs rappelé l’ancien Directeur général, la tenue de la traditionnelle et obligatoire cérémonie de passation de service.