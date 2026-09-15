Wassadou Dépôt (Tambacounda) : Une habitation entièrement détruite par la foudre

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Wassadou Dépot, ce village de la commune de Dialacoto dans le département de Tambacounda a subi les affres de la foudre. Elle est tombée dans ce village au cours des fortes pluies enregistrées dans la nuit du lundi au mardi, occasionnant des dégâts importants.

Le domicile d’une dame Nyafou Mané a été complètement réduit en cendres avec des dizaines de kilogrammes de vivres ( le Mil, sorgho, vêtements, maïs) et des semences.

Aucune perte en vie humaine n’est signalée. Pour l’heure, Mamadou Sadiakhou témoin et voisin de la sinistrée appelle les autorités et autres bonnes volontés à un secours en vivres.