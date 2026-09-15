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foudre

Wassadou Dépôt (Tambacounda) : Une habitation entièrement détruite par la foudre

15 septembre 2026 Actualité

Wassadou Dépot, ce village de la commune de Dialacoto dans le département de Tambacounda a subi les affres de la foudre. Elle est tombée dans ce village au cours des fortes pluies enregistrées dans la nuit du lundi au mardi, occasionnant des dégâts importants.

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Le domicile d’une dame Nyafou Mané a été complètement réduit en cendres avec des dizaines de kilogrammes de vivres ( le Mil, sorgho, vêtements, maïs) et des semences.

 

Aucune perte en vie humaine n’est signalée. Pour l’heure, Mamadou Sadiakhou témoin et voisin de la sinistrée appelle les autorités et autres bonnes volontés à un secours en vivres.

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