CDC: Fadilou Keita limogé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Chers concitoyens,

Chers sœurs et frères patriotes ;

J’ai reçu ce matin la notification d’un décret antidaté du 10 septembre 2026 mettant fin à mes fonctions de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et nommant le Secrétaire général comme Directeur général par intérim.

Je rends grâce à Dieu et réaffirme mon entière soumission au Décret divin.

Je profite de cette occasion pour féliciter chaleureusement et remercier les membres de la Commission de Surveillance, les Directeurs des filiales pour leur franche collaboration, les partenaires de la Caisse qui n’ont ménagé aucun effort dans leur collaboration avec la Direction générale, ainsi que l’ensemble du personnel du Groupe CDC pour leur dévouement et leur engagement à faire rayonner notre institution.

Sans aucun regret et avec le sentiment du devoir accompli, je quitte mes fonctions en me rangeant du côté des hommes d’honneur et de conviction.

Je vous donne rendez-vous après ma passation de service, Insha Allah.

Fadilou KEITA

Ancien Directeur général de la CDC