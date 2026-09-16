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Adjoint de Patrick Viera: Issa Aidara sort du lot 

16 septembre 2026 Actualité

 

Le staff technique des Lions sera officialisé après-demain, vendredi, lors de la conférence de presse que tiendra le nouveau sélectionneur, Patrick Vieira, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor, à l’occasion de la publication de sa liste pour les éliminatoires de la CAN 2027, face au Mozambique et à l’Éthiopie, ainsi que pour le match amical contre les Comores.

 

Selon Record, alors que les noms de Serigne Saliou Dia et de Malick Daf circulaient avec insistance, c’est finalement Issa Aïdara qui tient la corde pour le poste d’adjoint. Ancien footballeur reconverti technicien, il a récemment décroché la Licence A CAF en sortant major de sa promotion, rappelle le quotidien sportif.

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