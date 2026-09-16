Ziguinchor : deux individus interpellés avec 13 kg de chanvre indien

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la région de Ziguinchor. La Brigade régionale de Ziguinchor a interpellé, le 5 septembre 2026, deux individus présumés impliqués dans des activités de détention et de trafic de chanvre indien. Une importante quantité de drogue, estimée à 13 kg, a été saisie au cours de l’opération.

L’intervention menée par les éléments de la Brigade régionale a permis de mettre la main sur treize blocs de chanvre indien, pour un poids total de 13 kilogrammes. Les deux suspects ont été appréhendés au cours de la même opération.

La perquisition effectuée au domicile de l’un des mis en cause a également permis aux enquêteurs de découvrir seize cornets de chanvre indien, venant renforcer les éléments recueillis dans le cadre de cette affaire.

À l’issue de la procédure, les deux individus ont été déférés au parquet pour des faits présumés de détention et de trafic de chanvre indien.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre la circulation et le trafic de stupéfiants dans la région de Ziguinchor