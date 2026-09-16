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Féminicide dans le Fouladou : Fatoumata Baldé tuée dans sa chambre, son mari aux arrêts

16 septembre 2026 Actualité

Le village de Sangharé, dans la commune de Saré Coly Sallé (Vélingara) a été le théâtre d’un dramatique féminicide. Une jeune mariée identifiée sous le nom de Fatoumata Baldé a été retrouvée sans vie dans sa chambre conjugale, présentant une grave blessure à la nuque à l’origine d’une hémorragie fatale, selon les informations rapportées par le journal Libération.

À la suite de constatations menées sur place, les enquêteurs de la gendarmerie ont rapidement élucidé l’affaire.

Le principal suspect n’est autre que son propre époux, qui l’avait épousée en tant que seconde épouse. Ce dernier doit être déféré ce mercredi 16 septembre 2026 devant le parquet de Vélingara.

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