Linguère:  Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD-NJARIÑE) d’ Aly Ngouille Ndiaye lance la massification

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On ne le dira jamais assez, le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD- NJARIÑE) du Président Aly Ngouille Ndiaye est à l’assaut pour la massification dans le pays et la Diaspora. En effet, dans le cadre de ses activités politiques et sous la présidence effective du Président Aly Ngouille Ndiaye, le <<Parti pour la Souveraineté et le Développement >> (PSD-NJARIÑE) procédera au lancement officiel de la plateforme d’adhésion et *vente de cartes* de membre, le dimanche 20 septembre 2026 au Centre Alé Badara de Linguère à 16 heures. A l’occasion,tous les militants et sympathisants de la commune de Linguère y sont cordialement invités selon la cellule de communication de la dite formation politique qui annonce que d’ailleurs chaque commune pourra par un calendrier concerté informer et organiser son propre lancement de vente des cartes numériques.

Pour rappel le parti PSD/Njariñ est fondé par l’ancien ministre et maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, s’appelle le Parti pour la Souveraineté et le Développement / Jiitël Njariñu Reewmi (PSD / Njariñ).

Parlant de la genèse du dit parti, le PSD/Njariñ a été officiellement annoncé en septembre 2024, suite au départ d’Aly Ngouille Ndiaye de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), juste avant les élections législatives anticipées.

S’agissant de l’idéologie et priorités , le parti met l’accent sur la souveraineté nationale et le développement. Lors de ses prises de parole, le Président Aly Ngouille Ndiaye a toujours insisté particulièrement sur l’agriculture et l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

Signalons que bien que le parti soit actif depuis sa création, le lancement officiel de grande envergure et la présentation de la structure sont programmés pour ce dimanche 20 septembre 2026 au centre Alé Badara Sy de Linguère, le fief politique d’Aly Ngouille Ndiaye.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)