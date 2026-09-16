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Sélection nationale U20 : nouveau regroupement à Toubab Dialaw du 16 au 19 septembre

16 septembre 2026 Actualité

L’équipe nationale U20 du Sénégal a démarré ce mercredi 16 septembre 2026 un nouveau stage de préparation en régime internat au Centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. En vue du prochain tournoi de l’UFOA U20, le sélectionneur Malick Daf a convoqué un groupe de 28 joueurs pour ce regroupement qui se poursuivra jusqu’au 19 septembre 2026. Les éléments sélectionnés ont été convoqués au Stade Léopold Sédar Senghor pour leur acheminement vers le lieu de stage.

Cette nouvelle phase de travail s’inscrit dans la continuité des regroupements engagés depuis le début du mois de septembre. La liste réunit plusieurs éléments du championnat local, dont Biirame Diaw de l’ASC Les Jaraaf de Dakar, Moustapha Baro de Builders FC, Mouhamed Fall de Benene Sport et Ibrahima Balde d’Environnement Foot. Ce stage permet au staff technique d’affiner l’effectif avant la publication de la liste définitive pour la compétition régionale.

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