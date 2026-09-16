Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 09 16 a 13.46.18

Hôpitaux publics : seules les urgences assurées ce mercredi et jeudi face au débrayage du SAMES

16 septembre 2026 Actualité

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) paralyse le système de santé public ce mercredi 16 et ce jeudi 17 septembre 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans sa note d’information signée par le Dr Diabélé Dramé, le syndicat a ordonné un débrayage de 48 heures pour contraindre l’État à satisfaire ses revendications sectorielles. Les structures sanitaires appliquent un service restreint où seule la prise en charge des urgences reste assurée pendant ces deux journées d’action.

Face à l’immobilisme dénoncé par les instances dirigées par le Bureau exécutif national (BEN), le SAMES exige le respect strict du mot d’ordre pour faire céder les autorités. L’organisation appelle à la mobilisation massive des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du secteur public afin de réussir ce piquet de grève de 48 heures. Ce nouveau débrayage prolonge le bras de fer engagé avec le ministère de la Santé et perturbe fortement la tenue des consultations ordinaires.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 09 16 a 13.52.31

Sélection nationale U20 : nouveau regroupement à Toubab Dialaw du 16 au 19 septembre

L’équipe nationale U20 du Sénégal a démarré ce mercredi 16 septembre 2026 un nouveau stage …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved