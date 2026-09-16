Le FMI salue les « progrès encourageants » du Sénégal et réaffirme son soutien aux réformes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, s’est exprimée à l’issue de son entretien avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tenu le 15 septembre 2026 au siège de l’institution à Washington.

Dans une note publiée sur le site du FMI, Kristalina Georgieva a salué la poursuite du dialogue avec les autorités sénégalaises et leur volonté de travailler à la mise en place d’un nouveau programme soutenu par le Fonds.

« Je suis ravie d’avoir accueilli le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au siège du FMI et d’avoir poursuivi notre dialogue constructif sur les priorités de politique économique du Sénégal », a-t-elle déclaré, tout en exprimant sa « profonde reconnaissance » pour le partenariat entre les deux parties.

La directrice du FMI estime par ailleurs que le Sénégal a enregistré des « progrès encourageants » dans la consolidation de son économie, avec des perspectives qui, selon elle, s’améliorent en matière d’investissements, d’emplois et de croissance.

Kristalina Georgieva souligne également la volonté commune de faire avancer des réformes destinées à renforcer la « stabilité macroéconomique, soutenir le secteur privé et produire des retombées sociales et économiques concrètes pour les populations ».

La directrice générale du FMI a notamment salué l’intention des autorités sénégalaises de procéder à un traitement de la dette ainsi que leur détermination à rétablir rapidement la viabilité des finances publiques.

« Nous sommes pleinement déterminés à soutenir les efforts de réforme des autorités dans la poursuite de leurs ambitions de développement. Je suis convaincue qu’en travaillant de concert, nous pourrons obtenir des résultats pérennes pour le peuple sénégalais », a-t-elle assuré