Alliance Kiiraay-Taxawu : Khalifa Sall copie Macky Sall

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Certains militants de Taxawu Sénégal seraient favorables à un rapprochement avec Kiiraay, le parti présidentiel. Ils auraient exposé leur point de vue à leur leader, Khalifa Sall, samedi, lors de la réunion de leur bureau politique, si l’on en croit Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.

L’argument de ces derniers, d’après le journal : «Ils ont rappelé qu’ils étaient avec Diomaye [Faye, président de Kiiraay et à l’époque secrétaire général de Pastef] dans le cadre de Yewwi askan wi. Même s’ils ont des problèmes avec Ousmane Sonko, il n’y a jamais de divergences avec le président de la République. Pour eux donc, Taxawu peut bel et bien travailler avec Kiiraay et Diomaye.»

Les Échos croit savoir que «Khalifa Sall ne serait pas totalement contre. À ceux qui ont posé le débat, le patron de Taxawu a reconnu leur droit légitime de donner leurs positions. Mais Khalifa Sall aurait aussi tenu un langage de vérité, en disant qu’il ne peut aller là où il n’a pas été invité».

Le journal, qui y décèle «un appel du pied», assimile la réponse de l’ancien maire de Dakar à un «ni oui ni non».

Une telle posture rappelle celle de Macky Sall au plus fort des rumeurs sur sa volonté de briguer un troisième mandat. Jusqu’au jour où il déclare qu’il ne sera pas candidat pour la présidentielle de 2024, l’ancien chef de l’État ne cessait de marteler son «ni oui ni non» à ceux qui persistaient à lui demander s’il comptait s’arrêter ou continuer.