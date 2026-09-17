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Section de recherches de Colobane : Le journaliste Pape Ousmane Cissé convoqué après l’arrestation de Caporal Fall

17 septembre 2026 Actualité

 

Convoqué hier par la section de recherches de Colobane, Ousseynou Fall, alias « Caporal Fall », a été placé en garde à vue. L’ancien militaire devenu militant de Pastef et chroniqueur sur une chaîne YouTube de la place est soupçonné d’avoir fait des révélations sur l’armée sénégalaise. La vidéo en question aurait été diffusée depuis 2022 par la chaîne Sénégal 7.

 

Après l’interrogatoire et l’interpellation de Caporal Fall, le présentateur de l’émission à l’époque des faits, le journaliste Pape Ousmane Cissé, a été convoqué ce jeudi à 10 h pour audition à la SR de Colobane, selon des sources de Seneweb. Ce dernier, membre de la rédaction du groupe Sans Limites TV, a déféré à la convocation des gendarmes.

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