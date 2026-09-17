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Agroalimentaire à Sédhiou : Sadio Mané investit 11,7 milliards FCFA dans un parc agro-industriel à Bambali

17 septembre 2026 Actualité

 

L’international sénégalais Sadio Mané procédera ce samedi 19 septembre 2026 à la pose de la première pierre du futur parc agro-industriel de Bambali, dans la région de Sédhiou. Ce projet d’envergure, baptisé SM10 AGRO, représente un investissement global de 11,7 milliards de francs CFA.

Implanté sur une superficie de 500 hectares, le complexe industriel sera dédié à la production et à la transformation locale de la mangue. Selon la note d’information de l’APIX, l’infrastructure vise une capacité de traitement de 8 500 tonnes par an et prévoit de générer plus de 1 000 emplois directs dans la zone.

L’initiative industrielle s’inscrit dans une dynamique de création de valeur ajoutée locale en Casamance. Le promoteur s’est entouré de plusieurs partenaires stratégiques, dont le Groupe Confluence, l’APIX et le cabinet Oyo, pour concrétiser le déploiement du site agro-industriel.

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