DSC : Abass Fall porte plainte

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Le maire de Dakar a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), par l’intermédiaire de son conseil, Me Mor Sambou. D’après Libération, la plainte vise Daour Guèye, alias « Leuk Daour », pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et de données à caractère personnel, ainsi que pour injures publiques.

La procédure fait suite à une publication sur TikTok, largement relayée par des médias en ligne. Abass Fall estime que les propos tenus par Daour Guèye portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Une enquête a été ouverte, signale la même source.