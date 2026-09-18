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Abass Fall, le ministre de l’Emploi
Abass Fall, le ministre de l’Emploi²

DSC : Abass Fall porte plainte

18 septembre 2026 Actualité

 

Le maire de Dakar a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), par l’intermédiaire de son conseil, Me Mor Sambou. D’après Libération, la plainte vise Daour Guèye, alias « Leuk Daour », pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et de données à caractère personnel, ainsi que pour injures publiques.

 

La procédure fait suite à une publication sur TikTok, largement relayée par des médias en ligne. Abass Fall estime que les propos tenus par Daour Guèye portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Une enquête a été ouverte, signale la même source.

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