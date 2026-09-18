Ouakam : Des membres de la collectivité lébou contestent le choix du successeur du Jaraaf Youssou Ndoye

Quelques jours après le décès du Jaraaf de Ouakam Papa Youssou Ndoye, survenu le 16 juillet dernier, s’est tenue une cérémonie intronisant son successeur, en la personne de Momar Ndoye. Selon les informations rendues publiques à l’époque, ce choix avait été entériné par sa famille ainsi que par le Collège des sages de la collectivité lébou.

Cette décision est toutefois remise en question par des notables de la localité, qui ont organisé une conférence de presse à Ouakam ce mercredi 16 septembre. Selon leur porte-parole, Djibril Ndoye, le choix de Momar Ndoye comme successeur du Jaraaf Papa Youssou Ndoye n’obéit pas aux critères traditionnellement requis en de pareilles circonstances. Fort de ce constat, il affirme que le poste de Jaraaf de Ouakam est désormais vacant jusqu’à nouvel ordre.

Du point de vue de Djibril Ndoye, il y a eu une démarche unilatérale et des déclarations hâtives concernant le choix du nouveau Jaraaf. « Ce n’est pas la personne qui se présente elle-même pour s’introniser Jaraaf. C’est dans la famille qu’on choisit, ça se passe toujours comme ça. Je tiens à préciser que c’est la famille d’Aly Ndoye, fondateur de Ouakam, qui est la seule habilitée à présenter le futur Jaraaf. Donc, jusqu’à présent, personne ne doit se présenter comme Jaraaf. C’est la famille qui choisit, et pas n’importe qui dans la famille. Cela se fera avec la plus grande discrétion et sans précipitation », annonce-t-il.