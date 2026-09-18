Equipe Nationale : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 joueurs sans Sadio Mané mais avec Malang Sarr

Le nouveau sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal Patrick Vieira a dévoilé vendredi 18 septembre la liste des 28 joueurs sélectionnés pour le début des qualifications à la CAN 2027 contre le Mozambique et l’Ethiopie, et le match amical face aux Comores. On y relève les absences d’Edouard Mendy, qui a pris sa retraite internationale, et de Sadio Mané, les présences de Kalidou Koulibaly, Malang Sarr et la convocation de quelques nouveaux.