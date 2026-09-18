Equipe Nationale : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 joueurs sans Sadio Mané mais avec Malang Sarr

Le nouveau sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal Patrick Vieira a dévoilé vendredi 18 septembre la liste des 28 joueurs sélectionnés pour le début des qualifications à la CAN 2027 contre le Mozambique et l’Ethiopie, et le match amical face aux Comores. On y relève les absences d’Edouard Mendy, qui a pris sa retraite internationale, et de Sadio Mané, les présences de Kalidou Koulibaly, Malang Sarr et la convocation de quelques nouveaux.
La liste
Gardiens : Yehvann Diouf (OGC Nice), Demba Thiam (AC Monza), Mamour Ndiaye (AS Saint-Etienne), Mory Diaw (Al-Shabab)
Défenseurs : Mamadou Sarr (Real Sociedad), Moussa Niakhaté (OL), Sadibou Sané (AS Monaco), Nobel Mendy (Hull City), Malang Sarr (NEOM), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Arouna Sangante (FC Seville), Lamine Sy (AJ Auxerre), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)
Milieux de terrain : Lamine Camara (AS Monaco), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Juventus), Rassoul Ndiaye (Le Havre AC), Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)
Attaquants : Nicolas Jackson (Aston Villa), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Assane Diao (Como), Mamadou Diakhon (Club Bruges), Boulaye Dia (Stade Rennais), Abdallah Sima (RC Lens), Iliman Ndiaye (Manchester City), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Pape Moussa Fall (FC Metz)