Patrick Vieira : « Prendre cette sélection, c’est le retour à la maison »

Patrick Vieira a livré ses premiers mots comme sélectionneur du Sénégal ce vendredi, lors de sa présentation officielle à Dakar. Né dans la capitale sénégalaise de parents eux aussi nés à Dakar, le technicien français a insisté sur la dimension particulière de son retour.

« C’est une fierté pour moi de revenir au Sénégal et d’être sélectionneur. Je suis né ici, mes parents sont nés ici et c’est un retour à la maison », a déclaré Vieira. Le nouveau sélectionneur a expliqué que sa décision d’accepter le poste avait été immédiate après ses échanges avec la Fédération. « Pour moi, la réponse était très courte et elle était instantanée. C’est un projet qui m’intéresse et je voulais me lancer dans cette aventure », a-t-il indiqué.

Vieira veut désormais s’inscrire dans la continuité du travail effectué avec les Lions ces dernières années. « Ce n’est pas de repartir de zéro. C’est de respecter ce qui a été mis en place par la Fédération ces dernières années et, dans la continuité, construire une nouvelle étape, ouvrir un nouveau chapitre », a-t-il expliqué.

Il a surtout insisté sur ce qu’il souhaite préserver : « La force de cette équipe, son identité, sa solidarité, sa capacité à souffrir ensemble. » Le technicien français voit également plus loin que les prochaines échéances. Son projet s’inscrit sur un cycle de quatre ans, avec les CAN 2027 et 2028 et la préparation de la Coupe du monde 2030. « On a une génération où il faudra intégrer des jeunes joueurs qui seront les cadres en 2030 », a-t-il souligné.

Mais pour Vieira, la réussite de ce projet passera aussi par l’unité autour des Lions. « Pour réussir ce projet, j’aurai besoin de la nation, de l’unité de la nation », a-t-il insisté, appelant les joueurs, la Fédération, les journalistes et le peuple sénégalais à avancer ensemble. Avec deux matches de qualifications pour la CAN 2027 qui arrivent rapidement, le nouveau sélectionneur sait déjà ce qu’il attend de son équipe : « Il sera important d’être unis, il sera important d’avoir ces ambitions, c’est-à-dire de se qualifier. » Et Vieira conclut avec un message de patience : « Pour construire une équipe, il faut de la patience. »