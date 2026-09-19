306 femmes formées et financées à Dahra Djoloff: Le ministre Idrissa Samb promet l’autonomisation économique 

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Le ministre Idrissa Samb de l’emploi et de la formation professionelle et technique est à pieds d’oeuvre pour l’autonomisation économique des femmes. En effet, en partenariat avec le Projet de Formation professionnelle et d’Insertion(PFPI) mis en oeuvre par le Centre pour le Développement de l’Education au Sénégal( EDC) , une cérémonie de remise d’attestation de formation et de bons de financement d’un montant de 6 millions 750 mille au profit de 306 femmes de la ville de Dahra Djoloff.

Selon le mînistre Idrissa Samb, ce financement (6 millions 750.000 f cfa), permettra aux femmes de Dahra d ’être autonômes économiquement d’où des femmes de développement pour pouvoir retrouver leur dignité..Poursuivant , ce dernier ( le ministre Idrissa Samb) de rappeler que seulement Dahra Djoloff a ouvert le bal en ce vendredi 18 septembre 2026, mais il compte mailler tout le territoire national pour accompagner les femmes et les jeunes pour une reconnaissance des parcours et un tremplin vers l’entreprenariat.

Aux femmes bénéficiaires de ce financement « je leur donne rendez- vous l’année prochaine tout en vous invitant d’utiliser cet argent à bon.escient à travers des projets structurants » insiste le ministre.

Vu l’importance de ce financement, le patron au rang national de l’emploi et de la formation professionnelle et technique a saisi l’ opportunité de lancer un vibrant appel à l’endroit de la jeunesse sénégalaise d’être patiente, de se former en vue de croire en l’ambition d’un Sénégal juste et prospère.

Très satisfait de la démarche ( partenariat MEFPT – PFPI – EDC), le ministre Idrissa Samb de souligner que le projet qui a vu le jour en 2023 sera jusqu’en 2028 pour un montant total d’un milliard 800 millions.de nos francs pour l’insertion socio- professionnelle et l’autonomisation économique des jeunes et des.femmes.

En marge de la cérémonie de portée sociale, le ministre Idrissa Samb a profité de l’occasion afin de prier pour une réussite totale de l ’organisation des jeux olympiques de la jeunesse.A cet effet, à l’en croire, des mesures idoines sont prises pour vanter l’ hospitalité, la communion, la paix dans le pays de Senghor.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)