Course à l’ONU : le soutien de Dakar n’inverse pas la tendance pour Macky Sall

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Le soutien officiel de Bassirou Diomaye Faye à la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l’ONU n’a pas modifié les résultats du troisième « straw poll » du Conseil de sécurité, relève Les Échos. Lors du scrutin du vendredi 18 septembre, l’ancien président sénégalais a obtenu 5 voix « encourage », contre 9 « décourage » et 1 « sans opinion ».

Ce résultat marque un recul par rapport aux deux précédents scrutins, où Macky Sall avait obtenu à chaque fois 6 voix favorables, 7 défavorables et 2 sans opinion. « Le candidat sénégalais perd un soutien et voit deux membres supplémentaires du Conseil de sécurité exprimer leur opposition », souligne le journal.

Macky Sall est désormais devancé par la Costaricaine Rebeca Grynspan, qui totalise 9 « encourage », et la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett, avec 8. Avec ses 5 voix favorables, il se retrouve au même niveau que l’Ougandais Olara Otunnu et l’Argentin Rafael Grossi. Olara Otunnu compte toutefois 7 « décourage » et 3 « sans opinion », tandis que Rafael Grossi enregistre 8 voix défavorables.

Pour qu’une candidature soit recommandée par le Conseil de sécurité, précise Les Échos, elle doit obtenir au moins 9 voix sur 15 et ne faire l’objet d’aucun veto de l’un des cinq membres permanents : les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni.