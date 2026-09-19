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APR : Après le départ d’Abdoulaye Sow, une délégation à Kaffrine

19 septembre 2026 Actualité

Les Échos fait état des conséquences du départ d’Abdoulaye Sow de l’Apr, particulièrement à Kaffrine où celui-ci laisse « un grand vide ». Pour tenter de colmater la brèche, une délégation conduite par le député Abdou Mbow et composée notamment de la présidente des femmes de l’APR, Néné Fatoumata Tall, d’Aminata Angélique Manga et d’Amidou Hanne a fait halte à Kaffrine ce vendredi, en route pour l’assemblée générale de Goudiry.

La délégation a échangé avec les responsables locaux, avec à leur tête le coordinateur départemental Aziz Ndiaye. Ces derniers ont « réaffirmé leur ancrage dans l’APR derrière le président Macky Sall ». Ils annoncent une grande assemblée générale le 27 septembre pour « remobiliser la base » et préparer les prochaines échéances.

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