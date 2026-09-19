Recomposition politique : « Tabax » se remobilise et maintient sa ligne

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Dans ce contexte de recomposition politique, le parti Tabax, dirigé par l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur, Boubacar Camara, se remobilise. La formation politique a réuni les responsables des comités chargés de l’animation du parti au niveau local, afin de poursuivre le travail de mobilisation auprès de la base.

Allié du régime de Pastef au lendemain de l’alternance de mars 2024, le parti Tabax maintient sa ligne politique à l’heure où se pose la question du choix entre Pastef et Kiiraay. La formation de Boubacar Camara réaffirme sa volonté de privilégier le travail et la préparation à l’exercice du pouvoir, après sa conquête.

Pour Boubacar Camara, l’heure n’est pas au choix entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le leader de Tabax appelle plutôt à des retrouvailles entre les deux hommes, dans l’intérêt du pays.

À la veille des élections locales et, éventuellement, des élections législatives, le parti Tabax poursuit ses discussions en interne. Selon Boubacar Camara, toute éventuelle alliance sera soumise à la décision du secrétariat politique du parti.