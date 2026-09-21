Un homme tué à Columbus (USA) : le suspect sénégalais fixé sur son sort

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Massamba D., le Sénégalais arrêté dans le cadre de l’enquête sur la fusillade mortelle survenue le 23 août dernier à Columbus (Ohio, États-Unis), a recouvré la liberté. Il a quitté son lieu de détention vendredi 18 septembre après qu’il s’est acquitté d’une caution.

Initialement fixée à 4 millions de dollars (2,2 milliards F CFA), la caution a été réduite à 250 000 dollars (142,8 millions F CFA).

Les Échos, qui donne l’information, précise que la libération du jeune de 19 ans est cependant assortie de restrictions : Massamba D. est soumis à la surveillance électronique. Il lui est interdit de posséder une arme à feu et d’avoir un contact direct ou indirect avec les victimes ou ses coaccusés. Aussi, il doit se tenir à bonne distance de certaines adresses et se présenter à toutes les audiences programmées relativement à cette affaire.

Le journal indique que Massamba D. devra se présenter à nouveau devant le juge le 5 octobre.

Le drame qui vaut au Sénégalais ses démêlés avec la justice américaine s’est produit vers 3 heures du matin. Un homme a été retrouvé sur place blessé par balle. Transporté à l’hôpital, il succombera à sa blessure.

La police de Columbus s’est appuyée sur les images de vidéosurveillance pour identifier les suspects. Il s’agit de trois personnes repérées dans les lieux du crime : Massamba D. et deux adolescents âgés de 16 et 17 ans.

Les images de vidéosurveillance montrent le Sénégalais, fusil d’assaut en bandoulière, rôdant dans le secteur de la fusillade peu avant les tirs.

Face au juge chargé de son dossier, Massamba D. a plaidé non coupable pour les six chefs d’accusation retenus contre lui.