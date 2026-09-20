Lancement de la plate forme d’adhésion au PSD Njariñ d’Aly Ngouille Ndiaye:  une forte affluence des militants à Linguère 

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C’est acté, avec une très forte affluence de ses militants que le parti pour la souveraineté et le développement PSD Njariñ d’Aly Ngouille Ndiaye a lancé officiellement ce dimanche 20 septembre 2026 au centre Alé Badara Sy ( ville de Linguère) sa plate forme d’adhésion à la dite formation politique. Dans sa communication le Président de PSD Njariñ l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye << Aujourd’hui nous avons demandé à.nos sympathisans, camarades et amis de venir assister au lancement de la plate.forme d’adhésion au parti pour la Souveraineté et le Développement Jital Njariñu Rewmi (PSD.Njariñ )>> a t- il déclaré. Revenant sur la genèse de son parti, Aly Ngouille Ndiaye de rappeler que le PSD Njariñ est un parti pratiquement crée en milieu 2025 et que son récipissé a été reçu le 01 septembre 2025. Poursuivant le maire de Linguère << Nous avons également choisi de mettre en place une plate forme d’adhédion pour faciliter l’adhésion à tous les Sénégalais de l’intérieur comme ceux de la Diaspora.>> Parlant de l’utilité de la plate forme, le President Aly Ngouille Ndiaye de souligner que ses militants pourront prendre connaissance avec le parti, avec les dirigeants du parti, échanger avec le parti. Selon toujours l’actuel maire de Linguère, à travers la plate forme, les militants peuvent faire toute forme de contribution au PSD Njariñ.

Parlant de sa rencontre politique d’aujourd’hui , l’ex premier flic du pays de préciser que c’etait d’expliquer la plate forme aux participants non sans.ajouter qu’une vidéo sera partagée dans les réseaux. sociaux afin de faciliter la tâche à tout le monde .A cet effet, le chef de file.de PSD Njariñ invite les.adhérants de chaque.commune, de chaque village et quartier à faire le plaidoyer pour que les Sénégalais d’ici et d’ailleurs adhèrent à son parti.

Interpellé pour son évantuelle parricipation aux élections,, Aly Ngouille Ndiaye << Le.parti a pour objectif de conquérir le.pouvoir et la conquête du.pouvoir se.fait à travers des élections mais nous n’en sommes pas encore là,.nous.sommes au monde. du décompte de nos.adhérants >> défend – il .

Aussi quant à l’importance de la plate forme, Aly.Ngouille Ndiaye de dire que cela permettra d’éviter un parrainage au hasard, et de se positionner également pour les prochaines élections. Et ce dernier de laisser entendre << Moi je.connais mon chemin, je sais où je vais,.ce qui m’intéresse ,c’est d’abord compter.>>

A en croire le numéro 1 de PSD Njariñ, après Linguère, une journée de lancement de la plate forme de son parti est prévue le vendredi à Dahra, de même le reste des communes du département de Linguère auront leur journée de lancement de la plate forme d’adhésion à son parti.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)