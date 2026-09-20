SM10 Agro : à Bambali, les élus réclament le désenclavement du Boudier

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La pose de la première pierre du parc agro-industriel SM10 Agro, à Bambali, a servi de tribune aux élus locaux pour interpeller les pouvoirs publics sur l’état des infrastructures routières. Le maire de Bambali, Ibrahima Touré, et la présidente du Conseil départemental de Sédhiou, Dr Annette Seck, ont notamment plaidé pour la relance de la boucle du Boudier, qu’ils considèrent comme indispensable à la réussite de la nouvelle dynamique industrielle et agricole annoncée dans la zone.

À Bambali, l’émotion était palpable lors de la cérémonie de pose de la première pierre du parc agro-industriel SM10 Agro. Pour le maire Ibrahima Touré, qui s’exprimait au nom du conseil municipal et des populations, cette journée marque « un moment historique » pour la commune, mais également pour la Casamance.

Au-delà de la dimension symbolique de l’événement, l’édile y voit le début d’une nouvelle ambition économique fondée sur la transformation locale des productions agricoles.

« Nous ne posons pas seulement la première pierre d’une infrastructure. Nous posons les bases d’une nouvelle ambition économique : produire chez nous, créer de la valeur chez nous et offrir des emplois à notre jeunesse », a-t-il déclaré.

La mise en place de SM10 Agro intervient dans un territoire disposant d’un important potentiel agricole. La Casamance figure notamment parmi les principales zones de production de mangues du Sénégal.

Pourtant, une partie de cette production reste encore insuffisamment valorisée, en raison notamment du manque d’infrastructures de stockage, de conditionnement et de transformation.

Le futur parc agro-industriel ambitionne de répondre à cette problématique à travers la transformation et l’exportation de la mangue, la fabrication de produits dérivés ainsi que la création d’un centre de recherche et développement. Selon les éléments avancés lors de la cérémonie, le projet devrait générer plus de 1 000 emplois directs.

Le maire alerte sur l’état des routes.

Mais pour Ibrahima Touré, une telle ambition ne peut être dissociée de la question du désenclavement.

Profitant de la présence des autorités, le maire de Bambali a directement plaidé pour la reprise des travaux de la boucle du Boudier, présentée comme une infrastructure stratégique pour les populations et les activités économiques de la zone.

« Cette route peut désenclaver une grande partie du Boudier, faciliter la mobilité des populations, permettre aux producteurs d’acheminer plus facilement leurs récoltes et accompagner directement le développement de ce futur parc industriel », a-t-il soutenu.

L’édile déplore l’arrêt du chantier et appelle le gouvernement à accorder une attention particulière à sa reprise et à son achèvement.

Pour lui, l’équation est simple : le développement d’une activité industrielle nécessite des infrastructures adaptées pour assurer l’approvisionnement des unités de transformation et l’évacuation des produits vers les marchés.

« Une industrie performante a besoin de routes praticables, d’une bonne logistique et d’un territoire accessible », a insisté le maire.

Le Conseil départemental s’associe au plaidoyer

Le plaidoyer n’est pas resté isolé. La présidente du Conseil départemental de Sédhiou, Dr Annette Seck, a apporté son soutien à la demande formulée par le maire de Bambali.

Dans son intervention, elle a présenté SM10 Agro comme une opportunité de faire évoluer l’économie locale, en passant d’une logique essentiellement basée sur la production à une économie davantage tournée vers la transformation et la création de valeur.

La présidente du Conseil départemental a également insisté sur la nécessité de diversifier les filières agricoles. Si la mangue offre d’importantes perspectives, elle estime que l’anacarde et la banane doivent également bénéficier d’une attention particulière, compte tenu du potentiel agricole de la région de Sédhiou.

Dr Annette Seck a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement du Conseil départemental à accompagner le projet. Elle a rappelé que l’institution avait donné, à l’unanimité de ses conseillers, un avis favorable à la demande d’autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation du projet.

Elle souhaite désormais que le Conseil départemental soit associé aux instances de pilotage et de gouvernance de SM10 Agro. Elle propose également la signature d’une convention de partenariat avec le promoteur dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

L’objectif, selon elle, est de faire du futur parc agro-industriel non seulement un projet d’investissement, mais également un partenaire du développement territorial.

« Une route, c’est aussi l’accès au marché »

Mais là encore, la question des infrastructures revient au premier plan.

Soutenant le plaidoyer du maire de Bambali, Dr Annette Seck a renouvelé son appel en faveur de la réalisation de la boucle du Boudier, notamment l’axe reliant Bambali à plusieurs localités de la zone.

Pour la présidente du Conseil départemental, cette infrastructure doit être considérée comme un levier de développement au même titre que les investissements agricoles et industriels.

« Une route, c’est l’accès au marché, à l’école, aux soins. C’est aussi la possibilité pour nos producteurs d’écouler leur production et pour nos entreprises de développer leurs activités », a-t-elle fait valoir.

Elle a également invité le promoteur de SM10 Agro à renforcer ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics.

Au fond, les interventions des deux élus convergent vers une même préoccupation : comment réussir l’industrialisation agricole de Bambali sans régler la question de l’accessibilité du territoire ?

Avec l’arrivée annoncée de SM10 Agro et ses perspectives de création d’emplois, les attentes sont désormais fortes autour du désenclavement. Pour les collectivités locales, la transformation de la production agricole ne pourra atteindre son plein potentiel que si les producteurs, les travailleurs et les marchandises peuvent circuler dans de bonnes conditions.

À Bambali, la première pierre du parc agro-industriel est désormais posée. Les élus locaux souhaitent que cette nouvelle étape soit également le point de départ d’une réponse concrète à une vieille revendication des populations : la réalisation et l’achèvement de la boucle du Boudier.