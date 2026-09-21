Loi de finances rectificative : Subventions sur l’électricité et le carburant, ce que le Gouvernement va faire

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Avec l’accord conclu entre le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal (au niveau des services), beaucoup craignent la suppression des subventions, notamment sur l’électricité et le carburant. Le gouvernement a-t-il inclus cela dans son Projet de loi de finances rectificative (PLFR) qu’il a déposé au niveau de l’Assemblée nationale ?

Dans son PLFR, il renseigne avoir entrepris un certain nombre de mesures qui visent, notamment, à « réformer le dispositif de subventions énergétiques ».

En effet, ce que veulent faire les autorités, c’est de passer « progressivement d’un système généralisé à un mécanisme mieux ciblé au profit des ménages vulnérables, du transport collectif et des activités essentielles afin d’améliorer à la fois l’équité sociale et la soutenabilité budgétaire ».

Elles déclarent dans leur projet de texte que cette réforme sera accompagnée par une dynamique de consolidation des filets sociaux. Par exemple, l’enveloppe des bourses de sécurité familiale (BSF), qui était de 35 milliards de FCFA dans la LFI 2026, passe ainsi du simple au double dans la LFR 2026, en s’établissant à 70 milliards de FCFA.

Le gouvernement a déclaré que la subvention à l’énergie a plus que triplé, passant de 250 milliards de FCFA à 790,3 milliards de FCFA, soit une hausse de 540,3 milliards de FCFA en valeur absolue, du fait notamment de l’augmentation du cours du baril. Elle représente 3,5 % du PIB, contre 1,1 % dans la LFI.