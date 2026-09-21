Linguère: journées de retrouvailles à Somme/Yitty, les populations sollicitent des solutions à leurs préoccupations

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L’ édition 2026 des journées de retrouvailles à Somme/Yitty des localités de la commune de Warkhokh( département de Linguère) a vécu. En effet, tenues les 18 et 19 septembre courant, les populations ont saisi l’opportunité pour exposer leurs doléances .Selon le coordonnateur des 48 heures de retrouvailles à Somme/ Yitty, Gondiol Ka résidant au Canada, ce sont des momments forts pour les populations de se donner rendez- vous pour s’échanger les difficultés auxquelles elles font face. Poursuivant, Gondiol Ka << Ces journées de retrouvailles à Somme/Yitty, ,les populations ont largement discuté leurs préoccupations majeures qui leur empêchent de s’épanouir pleinement..>>

Quant à Samba Silo Ba chargé de l’organisation de l’évènement ( les journees de retrouvailles à Somme/ Yitty ), très satisfait de la forte mobilisation des populations venues rehausser de leur présence à la manifestation expose une doléance phare (la présence de carrières non recouvertes source de dangers pour les animaux,). Le coorfonnateur Gondiol Ka pose encore une batterie de doléances notamment l’ autorité municipale de Ouarkhokh, qui ne donne pas une suite favorable à une demande de case de santé, le litige foncier entre la commune de Ouarkhokh et celle de Kamb au niveau de Soynde Samba Dalli; l ‘acces à l’électricité; l’installation d’un bureau du vote.

Revenant sur les activités de la journée du vendredi 18 septembre 2026, à Somme, Gondiol Ka de souligner qu’elle etait consacrée à une conférence religieuse et à la lecture du Saint Coran. Ainsi, à en croire Gondiol Ka ,le premier panéliste de la conference religieuse etait animé par Oustace Gondiol Ka qui a parlé des.droits du voisin et des clés de la cohabitation, quant au deuxième panéliste animé par Oustace Hassane Birame Ka, portait sur le statut juridique de la prière.

Très attaché à sa localité, le coordonnateur Gondiol Ka au nom des populations ,sollicite des solutions par rapport à leurs doléances notamment l’extension du réseau électrique, la création d’un poste de santé digne de ce nom, le transfert du bureau de vote de Ouarkhokh à Somme, la disposition des documents publics des permis et des entreprises exploitant la.carrière en vue de la réhabilitation des sites exploités, l’équipement et des fournitures scolaires au profit de l’ecole élémentaire pour une bonne prise en charge des enseignements et apprentissages.

En tout les cas , en attendant la prochaine édition de 2027 , Gondiol Ka et voisins attendent impatiemment la satisfaction de leurs préoccupations pour un développement communautaire durable dans le milieu( Somme/Yitty.)

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)