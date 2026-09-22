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Mort de Mouhamed Diouf et Momar Marico : ce que l’on sait du tragique accident

22 septembre 2026 Actualité

Le basket-ball sénégalais est en deuil. Mouhamed Diouf, meneur de l’ASC Ville de Dakar, et Momar Marico, ailier de l’US Gorée, ont perdu la vie dans un accident de la circulation.

Quelques heures avant le drame, rappelle L’Observateur, les deux basketteurs avaient participé à une rencontre au Centre Bopp, à Dakar. Ils avaient ensuite pris la route pour rentrer à Rufisque lorsqu’un accident s’est produit. D’après les premiers témoignages rapportés par le journal, leur véhicule « a fait une sortie de route avant de se renverser ». Les deux joueurs « sont décédés sur le coup ». Le chauffeur, « grièvement blessé », a été évacué à l’hôpital Principal de Dakar, souligne le quotidien du Groupe futurs médias.

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