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Délestages : le DG de la Senelec explique les causes et annonce un retour à la normale le 24 septembre

22 septembre 2026 Actualité

Invité du journal de la RTS ce lundi 21 septembre 2026, le Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, est revenu sur les causes des délestages constatés depuis quelques jours sur l’étendue du territoire national. Il annonce un retour à la situation normale ce jeudi 24 septembre 2026.

« Ces coupures sont dues à la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les pannes. On connaît aujourd’hui deux pannes sur deux équipements majeurs de notre parc de production », a déclaré Papa Toby Gaye.

Deux pannes majeures

Selon lui, la première concerne le FSRU. « Je le rappelle, le FSRU est un équipement qui permet d’accueillir du GNL, le gaz naturel liquéfié. On avait expliqué, je pense il y a plus de deux ans, qu’on était passé du Karpowership, le bateau qui est là, du fioul au gaz. L’équipement qui permet justement d’accueillir ce gaz liquéfié, c’est le FSRU. Au niveau de ce FSRU, il y a un équipement principal, une pompe surpresseur c’est comme les pompes qui sont au niveau de vos maisons donc qui permet d’augmenter la pression. Cette pompe est en panne. Donc ça, c’est sur le Karpowership », a expliqué M. Gaye.

Les facteurs évoqués 

Le deuxième équipement en cause est la turbine à gaz, au niveau du West African Energy. « Nous avons deux turbines dans cette centrale, et l’une des turbines, je ne parlerai pas de panne, en fait, elle est en maintenance. Il y a un diagnostic qui devait être fait ; on était en train de faire la boroscopie excusez-moi, la boroscopie donc il y a un équipement qu’on introduit à l’intérieur de la machine pour voir son état avant de la redémarrer. Malheureusement, au moment de faire l’opération, le boroscope a eu un incident et il est aujourd’hui endommagé. C’est donc la conjonction de ces deux facteurs qui a amplifié, ces derniers jours, les délestages qu’on a connus. Donc le premier facteur, ce sont les pannes ».

Le deuxième facteur évoqué par le DG de la Senelec est la période de pointe. « Nous sommes en période de pointe, avec une forte consommation. Toutes les unités dont nous disposons aujourd’hui sont mises à contribution pour satisfaire la pointe ».

Pour Papa Toby Gaye, le troisième facteur est la logistique. « C’est un contexte mondial : avec la guerre qui se passe aujourd’hui entre l’Iran et les États-Unis, il y a des problèmes de logistique pour acheminer le fioul, donc tout ce qu’on utilise aujourd’hui pour produire de l’électricité. Il y a des problèmes au niveau de la logistique ».

Le quatrième facteur concerne les finances. « Aujourd’hui, tous les produits… le baril, je disais à 60 dollars je pense que vous avez suivi les déclarations du gouvernement et on se trouve à 100 dollars. Le GNL, donc le gaz qu’on utilisait pour l’équipement dont je parlais, pour le Karpowership, on l’achetait à 13 dollars ; aujourd’hui, il se trouve à 29 dollars. Donc vous voyez, que ce soit pour la SAR ou pour la Senelec, avec nos finances extrêmement limitées, on achète au comptant aujourd’hui un produit qu’on avait budgétisé à peut-être 60 dollars et qui se retrouve aujourd’hui à 100 dollars. Tous ces facteurs font qu’il y a aujourd’hui des tensions, soit de trésorerie, soit d’acheminement du fioul ».

Enfin, le DG de la Senelec a présenté ses excuses à l’ensemble des Sénégalais et particulièrement aux consommateurs pour les désagréments causés par les coupures d’électricité en cette période de chaleur.

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