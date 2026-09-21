ÉLECTRIFICATION RURALE À LOUGA : LE PUDC RACCORDE 24 VILLAGES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

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Du 17 au 20 septembre 2026, le Coordonnateur national du PUDC, M. Gade KOUNTA, accompagné de son équipe et des autorités administratives et locales, a conduit une mission d’électrification dans les départements de Kébémer et de Louga.

Au total, 24 villages répartis dans 12 communes ont été raccordés au réseau électrique. Village après village, le Coordonnateur national et son équipe ont procédé à la mise sous tension des réseaux MT/BT, en présence des autorités et des populations, marquant une nouvelle étape dans l’accès à l’électricité en milieu rural.

Au-delà de la mise en service des infrastructures, cette mission a permis au Coordonnateur national du PUDC d’échanger directement avec les maires et les populations sur les besoins prioritaires de leurs territoires.

À cette occasion, M. Gade KOUNTA a annoncé la préparation de la troisième phase du Programme, invitant les maires à faire remonter leurs besoins et leurs priorités. L’objectif est de recueillir les attentes exprimées au niveau local afin de les intégrer dans la programmation de cette nouvelle phase.

À travers cette démarche participative, le PUDC entend mieux prendre en compte les réalités et les priorités des territoires dans la définition de ses prochaines interventions, et poursuivre son action en faveur d’un développement communautaire inclusif et durable.