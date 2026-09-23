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Affaire Adama Mboup à Diourbel : l’autopsie écarte le suicide, la piste criminelle privilégiée

23 septembre 2026 Rewmi.com

 

L’affaire du décès d’Adama Mboup, jeune tapissier de 29 ans retrouvé pendu le 14 septembre au sous-quartier Sessène de Diourbel (Est), prend une tournure criminelle. Alors que l’hypothèse d’un suicide était initialement privilégiée par les services d’enquête, les conclusions de l’autopsie ont totalement relancé le dossier vers la piste d’un homicide, rapporte L’Observateur, ce mercredi 23 septembre.

 

Dans les premières heures du drame, les déclarations de l’épouse de la victime, admise aux urgences, orientaient les policiers vers un drame conjugal suivi d’un acte désespéré. L’épouse soutenait avoir été agressée durant son sommeil par son mari, qui aurait tenté de l’étouffer puis de la poignarder, lui occasionnant des blessures aux avant-bras.

 

Les résultats des examens médico-légaux ont toutefois contredit cette première version. À sa sortie d’hôpital, l’épouse, A. C. Sène, a été placée en garde à vue au commissariat central de Diourbel. Sa mesure de rétention a été prolongée à 96 heures afin de permettre aux enquêteurs d’analyser les réquisitions téléphoniques. Elle doit être déférée au parquet de Diourbel ce mercredi.

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