Saint-Louis : arrestation de Papa Demba Wade, organisateur présumé du naufrage qui a fait 11 morts en 2022

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Quatre ans après le naufrage d’une pirogue au large de Saint-Louis à 285 km au nord de Dakar, les enquêteurs ont finalement mis la main sur Papa Demba Wade, présenté comme l’un des principaux organisateurs présumés du voyage clandestin. Selon Libération, Il a été interpellé le 28 août 2026 à son domicile familial, à Bountou Ndour, et déféré jeudi 03 septembre 2026 par la Division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants (DNLT).

Les faits remontent à juin 2022. Une pirogue transportant près de 200 personnes avait quitté Saint-Louis en direction de Gandiole, avec pour objectif de rejoindre clandestinement l’Espagne. Le chavirement de l’embarcation avait entraîné la mort de onze personnes. Malgré les tentatives des rescapés pour regagner la rive, certains membres de l’équipage auraient refusé de leur porter assistance avant de poursuivre leur route vers les îles Canaries.

L’enquête avait permis d’identifier plusieurs membres de l’équipage et d’autres personnes impliquées dans l’organisation du voyage. Alors que certains avaient été interpellés et présentés à la justice, Papa Demba Wade était resté introuvable malgré l’émission d’un mandat d’arrêt. Une fois arrêté, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et confirmé son rôle présumé dans l’organisation du voyage.

Son téléphone aurait également révélé qu’il préparait un nouveau voyage clandestin, prévu pour le 5 septembre 2026. Avec ses recruteurs, il aurait encaissé jusqu’à 1,5 million de francs CFA par candidat. Jeudi dernier, Papa Demba Wade a été déféré au parquet de Saint-Louis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire. Les recherches se poursuivent pour retrouver les candidats du nouveau voyage