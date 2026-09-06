Affaire Sokhna Aida Diallo: Leukh Leukh libéré mais…

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Le célèbre tiktokeur Leukh Leukh a déféré ce dimanche à la convocation des gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Touba. À l’issue de son long interrogatoire sur procès-verbal, il vient d’être libéré vers 18 h 40 sur convocation, selon des informations exclusives de Seneweb. Ainsi, l’influenceur incriminé va repasser dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Touba.

Au total, les enquêteurs ont procédé à deux arrestations en 72 heures. Il s’agit d’Oumar Café Diagne, alias « Oumar Wass » et de Serigne Saliou Mbaye, dit « Khelcom ». Ces derniers sont toujours en garde à vue.

Pour rappel, la visite controversée de Sokhna Aïda Diallo à Touba a pris une tournure judiciaire ! Ayant reçu la veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune chez lui, Serigne Sidy Mbacké a essuyé des critiques ainsi que des propos discourtois et offensants. Face à cette situation, des membres de la famille du khalife, dont Serigne Abdou Lahad Mbacké, ont déposé une plainte contre des tiktokeurs identifiés grâce à des vidéos publiées sur TikTok.