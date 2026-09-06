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Kounoune: trois motopompes remises au Comité de gestion des inondations

6 septembre 2026 Actualité

 

Trois motopompes complètes ont été remises au Comité de gestion des inondations de Kounoune par Lamine Diagne et Mme Tabaski Ba, Directrice générale de la Case des Tout-Petits, pour renforcer les moyens de lutte contre les inondations dans la localité.

 

La remise de ces équipements vise notamment à faciliter l’évacuation des eaux et à améliorer la capacité d’intervention du comité dans les zones affectées par les fortes pluies.

 

Cette initiative intervient dans le cadre des actions d’assistance menées en faveur des populations de Kounoune. Responsable politique du parti Kiiraay dans la zone, Lamine Diagne est engagé depuis plusieurs années dans des activités à caractère social au profit des habitants.

 

Récemment nommée à la tête de la Case des Tout-Petits, Mme Tabaski Ba participe également à cette dynamique de proximité avec les populations. Son appui au Comité de gestion des inondations intervient ainsi en réponse à une préoccupation récurrente des habitants durant l’hivernage.

 

À travers cette dotation, les deux responsables entendent contribuer aux efforts locaux visant à limiter l’impact des inondations et à accompagner les populations confrontées aux difficultés liées aux fortes pluies.

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