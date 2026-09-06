Section de recherches – Affaire Babacar Fall – DMWM : Babacar Fall retire sa plainte

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Le journaliste Babacar Fall, directeur de la rédaction de la RFM, a décidé de retirer la plainte pour injures et menaces de mort qu’il avait déposée à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane et de Keur Massar. Cette décision fait suite à une médiation menée avec l’implication de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) et des familles des personnes mises en cause.

Après le désistement et le retrait de la plainte de Babacar Fall, le procureur Saliou Dicko, du tribunal de Pikine-Guédiawaye, a ordonné la libération des personnes placées en garde à vue dans ce dossier. Le retrait de la plainte met ainsi un terme, sur le plan judiciaire, à une affaire qui avait provoqué une onde de choc dans l’espace public et cristallisé un différend entre le journaliste et la Dahira.

L’affaire trouve son origine dans l’émission « RFM Matin » du 27 août 2026, au cours de laquelle Babacar Fall recevait Serigne Abou Sy, présenté comme le fils de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Les propos tenus sur des tensions internes à la famille Sy avaient suscité une vive polémique et la réaction de la DMWM, avant que le journaliste ne dénonce publiquement être la cible d’une vague d’insultes et de menaces de mort. Il avait alors porté plainte, une démarche ayant conduit la gendarmerie de Keur Massar et le procureur de Pikine-Guédiawaye à rechercher 53 personnes dans le cadre de l’enquête.