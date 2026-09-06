Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement sur l’implantation jugée anormale de pylônes de télécommunication à Ngaparou

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Thierno Alassane Sall, a adressé une série de questions écrites à plusieurs ministres pour dénoncer la prolifération de pylônes de télécommunication au voisinage immédiat des zones d’habitation.

Le parlementaire relaie les vives inquiétudes de citoyens sénégalais exposés à ces installations, en mettant l’accent sur la situation à Ngaparou où un « monstre de pylône » est en cours de construction à proximité directe de concessions résidentielles.

Dans son intervention, le parlementaire pointe du doigt l’inertie des entités locales et régulatrices interpellées par les populations touchées, citant notamment la mairie de Ngaparou, la sous-préfecture et l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Saluant la seule écoute attentive accordée pour l’heure par le gouverneur de la région de Thiès, Thierno Alassane Sall exige des autorités la confirmation explicite de la tenue d’études d’impact sanitaire et sécuritaire, la présentation des autorisations administratives requises et le respect des normes de protection des populations.