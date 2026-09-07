Sénégal : Lat Diop s’envole pour Paris après une autorisation de sortie d’un juge du Pool financier

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L’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, s’est envolé le dimanche 06 septembre pour la France, après avoir obtenu une autorisation de sortie du territoire de la part d’un juge instructeur du Pool judiciaire et financier (PJF), alors qu’il était jusque-là assigné en résidence surveillée.

Selon Les Echos, dans l’édition de ce lundi, cette mesure, valable pour une durée stricte de 15 jours, permet à Lat Diop de bénéficier de soins médicaux dans un hôpital parisien. Le procureur financier, Alioune Abdoulaye, ne s’est pas opposé à la requête de l’accusation, qui demandait la sortie du territoire du mis en cause.

Une affaire judiciaire toujours en cours

Lat Diop avait été arrêté en septembre 2024. Il est poursuivi par le Pool judiciaire financier pour des faits présumés commis durant sa gestion de la LONASE. Les principales charges retenues contre lui concernent un détournement présumé de deniers publics portant sur plus de 8 milliards de francs CFA, ainsi que des accusations d’extorsion de fonds et de blanchiment de capitaux.

Après plus d’un an de détention préventive, il a bénéficié d’une liberté provisoire le 6 novembre 2025, assortie d’une assignation à résidence et du port d’un bracelet électronique. Son périmètre de déplacement, initialement très restreint, a été élargi à la circonscription de Dakar en juillet 2026 pour des raisons professionnelles et médicale.