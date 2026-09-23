Palmarin : 55 enfants circoncis gratuitement grâce à un élan de solidarité

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La commune de Palmarin a abrité la première édition de la journée de circoncision gratuite. Une initiative de la Fondation « Main de Solidarité », dirigée par Mme SARR, qui a permis de soulager des dizaines de familles au poste de santé de Palmarin Facao.

Le poste de santé de Palmarin Facao a refusé du monde à l’occasion de la première édition de la campagne de circoncision gratuite. Organisé par la Fondation/Association « Main de Solidarité », en partenariat étroit avec la Mairie de Palmarin et la Clinique Taslima, cet événement à forte portée sociale a pris en charge gratuitement 55 petits garçons issus de la localité.

Un soulagement direct pour les familles

Dans une zone où la prise en charge médicale de ces actes pédiatriques peut parfois représenter un coût important pour les ménages, l’initiative est arrivée comme une bouffée d’oxygène. Au-delà de l’acte médical lui-même, les populations locales y voient un symbole fort d’entraide et de responsabilité sociale.

« Cette action va bien au-delà de la santé : elle touche au cœur du quotidien de nos concitoyens en soulageant directement les familles les plus vulnérables », témoignent plusieurs représentants locaux, exprimant la gratitude de toute la commune envers la présidente de la fondation, Mme SARR, et l’ensemble des partenaires mobilisés.

Une mobilisation communautaire exemplaire

La réussite de cette grande première repose sur une synergie remarquable entre acteurs publics, privés et bénévoles. La communauté médicale, les agents municipaux ainsi que les équipes du poste de santé de Palmarin Facao se sont tous mobilisés pour assurer une prise en charge sécurisée, professionnelle et humaine tout au long de la journée.

Saluant la générosité et la disponibilité des intervenants, les habitants de Palmarin espèrent désormais que cet événement marquera le point de départ d’un rendez-vous annuel pérenne. En attendant de futures actions sociales et sanitaires, la commune célèbre le succès d’un élan de solidarité concret au service du bien-être des enfants et de l’avenir de la communauté.