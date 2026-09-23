NEW YORK – 81e AG DE L’ONU / Diaspora Kiiraay USA fait bloc autour du Président Diomaye et porte ses espoirs à la tribune mondiale

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À la veille de son premier discours historique devant la 81e Assemblée générale des Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a bénéficié d’une forte mobilisation, le 22 septembre 2026 à New York.

Venus de plusieurs États américains, notamment de Boston, Houston, Atlanta, Rhode Island et Washington DC, de nombreux ressortissants sénégalais se sont rassemblés aux abords du siège de l’ONU pour manifester leur soutien au chef de l’État.



Au cœur de cette mobilisation historique : Mme Pourméra Diop, Coordonnatrice Nationale de KIIRAAY USA – Les Patriotes Républicains. Depuis des semaines, elle a sillonné les réseaux, mobilisé les États, fédéré les énergies. Sous sa coordination, les responsables de Boston, North Carolina, Charlotte, Rhode Island, Atlanta, Washington DC et Houston, Texas, ont répondu présent.

Vêtus de bleu et de blanc et arborant les drapeaux sénégalais et américains, les participants ont transformé l’arrivée du président en un véritable rassemblement populaire.

Pour les organisateurs, l’événement visait avant tout à projeter une image d’unité nationale sur la scène internationale. « Ce que vous voyez aujourd’hui n’est pas un simple accueil, c’est un acte de foi », a déclaré Mme Pourméra Diop. « Nous avons voulu dire au Président qu’il n’est pas seul. Derrière lui, il y a une armée de patriotes prêts à défendre son projet pour le Sénégal. »



La coordonnatrice a également salué la discipline et la cohésion des différents comités régionaux qui ont fait le déplacement. Elle a souligné qu’aucune divergence politique n’avait entaché le rassemblement, l’objectif principal étant de préserver « l’image, la dignité et l’intérêt supérieur du Sénégal » devant la communauté internationale.

Cheikh Thiam, abonde dans le même sens : « Nous attendons du Président qu’il porte à cette tribune la voix de la diaspora. Nous voulons être pleinement intégrés dans la refondation. Nous avons des compétences, des capitaux, des idées. Nous voulons que l’État nous donne les mécanismes pour investir au Sénégal en toute confiance. »

Les attentes de la diaspora

Si la ferveur était palpable, elle était aussi porteuse de messages. Cette diaspora, venue en nombre, n’est pas venue seulement acclamer. Elle est venue porter ses doléances et ses espoirs jusqu’à la porte de l’ONU.

Fatou Kiné Diakhaté, représentante de Houston, Texas, insiste plutôt sur le social : « Nous demandons au Président de penser aux conditions de nos familles restées au pays, à l’éducation, à la santé, et à une meilleure considération consulaire pour les Sénégalais d’Amérique. Nous croyons en son projet JUB, JUBAL, JUBANTI. »

Pour Babacar Samb, d’Atlanta, l’heure est à la structuration : « Nous demandons une reconnaissance institutionnelle plus forte de la diaspora comme 15ème région du Sénégal, avec un véritable rôle dans le développement économique, scientifique et culturel. »

Un plaidoyer repris par le chargé de communication de KIIRAAY USA : « Cette visite à l’ONU est une opportunité historique pour renforcer l’axe Dakar-Washington, mais surtout pour valoriser le rôle stratégique de la diaspora comme pilier du développement. Nous ne voulons plus être seulement des pourvoyeurs de fonds, mais des acteurs de la transformation. »

En quittant New York pour rejoindre la salle de l’Assemblée Générale, le Président Bassirou Diomaye Faye emporte avec lui plus que des drapeaux et des chants. Il emporte l’engagement total d’une diaspora debout, mobilisée et exigeante, prête à accompagner la rupture.

Ce soutien de la diaspora américaine intervient à un moment clé pour le Président Faye, qui s’apprête à porter les orientations de la refondation nationale sénégalaise à la tribune des Nations Unies.